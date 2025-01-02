「薩莉亞」創始店要拆了！停業後改紀念館 當年菜單驚人便宜

來自日本的連鎖義式料理餐廳「薩莉亞」，目前已經在全世界擁有超過1500家以上的分店，成為國際級的知名餐飲品牌。當初發跡於千葉縣市川市的薩莉亞，創始一號店後來改建成為紀念館，並維持當年的樣貌供人參觀。但如今因為都更的關係，一號店將很可能將走入歷史。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，薩莉亞一號店創始於1967，一開始是一間西餐廳，但一度因火災燒毀。停業一段時間後，1973年轉型為義式料理餐廳重新開張。該店在2000年停業，並在創辦人正垣泰彥會長等人的保存下改為紀念館運營，記錄「薩莉亞」的歷史。

目前館內仍維持餐廳當時的原貌，廚房、內裝和桌椅都沒有動過，只是在廁所裡裝設了免治馬桶而已。館內另外還保留了時間表、手寫菜單等等其他相關資料，還能看到當時一份「漢堡排煎蛋配義大利麵附沙拉」才售價200日圓（約新台幣42元）。

原先正垣會長曾認為，想快速發展的企業不應執著於創始店，畢竟隨著時代進步，經營方式改變，一號店的經驗並不適用於後續的分店，缺乏紀念的意義。不過在支持者的堅持下，正垣會長還是將一號店轉型為紀念館。

如今傳出一號店可能被拆除的消息，相關成員表示約在十年前就聽說了，面對時代變遷和都更案計畫，也只能無奈接受。事實上，現在紀念館確實建築老化嚴重，地板踩起來觸感明顯較軟。未來拆除後，是否要建立其他替代的紀念設施，具體方案還有待討論。