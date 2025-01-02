法國版鹽水蜂炮？跨年煙火炸到凱旋門消失 網笑：比二戰火力還兇

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聯合新聞網／ 綜合報導
法國巴黎凱旋門跨年煙火。美聯社
法國巴黎凱旋門跨年煙火。美聯社

迎接2025年，全球各地許多國家都會在當地時間12月31日晚間施放煙火。台中中央公園施放跨年煙火時，不慎有火焰掉落，造成一名日籍女童右眼受傷，有網友藉此在Threads上點名另一國家的跨年煙火令人匪夷所思，放到連全球知名景點瞬間整個看不見，諷刺簡直就是國外版「炸寒單」。

網友昨(1)日在Threads上po出外媒拍攝法國巴黎香榭大道凱旋門施放2025年煙火情形，隨文並附上：「我以為的煙火秀：就那樣？台中煙火掉下來打到人，法國煙火？？？」影片中，只見擺放在凱旋門四周地面上的煙火彈匣不斷射向凱旋門，讓凱旋門被濃煙及煙火高光覆蓋到幾乎看不見主體，而香榭大道上擁擠的人潮似乎在仰望的是一堆煙火中的濃霧奇景。

有網友見文直呼，原來是在凱旋門，以為煙火施放地點在台南的鹿耳門，這樣一次就萬箭齊發的煙火，簡直就像是重視下班時間的法國人在趕下班；也有人覺得與台灣特色節慶相似，很像是「炸寒單的法國版」，「這個煙火設計師是不是有看過台灣的鹽水蜂炮？」。

許多人覺得此情此景就像是在轟炸凱旋門，還有人援引法國歷史，因為凱旋門是拿破崙為紀念1805年奧斯特利茨戰役打敗俄奧聯軍，於1806年下令修建而成的，讓網友笑稱：「拿破崙會說：『後代你們不喜歡我就直說，Merci beaucoup(非常謝謝)』」。還有人覺得，法國老一輩的長者會認為，就連二戰時德國打過來都沒那麼激烈。

由 @isabellathatgirll 發佈
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巴黎 法國 炸寒單 煙火秀 跨年 鹽水蜂炮

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