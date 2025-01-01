日本元旦郵差遞送賀年卡跌破5億張 比去年少3成4

日本郵便公司今天發表初步統計，日本全國2025年元旦郵差遞送賀年卡等賀年郵件跌破5億張，比2024年減少34%。一般認為，受到郵費大漲影響，愈來愈多日本民眾取消寄賀年卡。

日本元旦郵差遞送的賀年卡，2011年逾20億張、2022年逾10億張、2024年7億4300萬張，平均每人寄6.0張。今年元旦僅剩約4億9052萬張，平均每人寄4.0張。這3年來，元旦遞送的賀年卡張數約減半。

一般認為，日本民眾寄賀年卡張數減少，主要是受到去年秋天郵費大漲，以及利用社群網站增多的影響。2025年的賀年卡郵費從原本63日圓（約新台幣13元）調漲為85日圓（約新台幣18元）。

東京新宿郵局今天上午舉行賀年郵遞出發儀式。日本郵便公司社長增田寬也致詞表示，「郵局的網絡有助於地方，扮演的角色愈來愈重」。增田勉勵新宿郵局的員工說：「我們要秉持著新年服務的誠心，好好地遞送這些郵件。」

日本郵局按慣例每年12月15日至25日之間受理民眾寄賀年卡。如果民眾期待賀年卡在元旦之前寄達，最晚要在12月25日之前投入郵筒或到郵局寄出。賀年卡寄抵的日子通常是元旦至1月7日之間。