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日本石川強震一週年 石破茂宣示打造防災大國決心

中央社／ 東京1日綜合外電報導
日本首相石破茂。圖／歐新社
日本首相石破茂。圖／歐新社

日本能登半島地震發生至今屆滿一週年，首相石破茂今天出席在石川縣輪島市舉行的追悼儀式時，宣示盡速重建及讓日本成為世界第一的防災大國決心。

石川縣2024年元旦發生規模7.6強震，造成504人死亡、近15萬棟房屋受損，輪島市、珠洲市等重災區人口持續減少，再加上2024年9月災區遭遇豪雨衝擊，使重建之路道阻且長。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府今天在輪島市舉辦追悼儀式，邀請石破等人參加，與會人士在地震發生時間的下午4時10分一同默禱。

石破致詞時除對逝者表示哀悼，也強調「對於失去依靠、處於絕望的人們伸出援手，正是國家的責任。為了恢復災害發生前充滿活力的街道和人們的笑容，政府將團結一致全力推動重建當地生活與居民生計，及災區的創造性復興」。

石破說，將透過成立「防災廳」來強化國家整體的防災體制；為強化對受災地區的社福協助，將進行必要修法；政府也將持續致力改善避難所的生活環境。

他說，「我堅決承諾將建構一個以人命及人權為最優先的防災國家，盡全力將日本打造成世界第一的防災大國」。

富士新聞網報導，在能登半島地震發生時擔任首相的岸田文雄，今天出席同場合哀悼罹難者及慰問受災者；對於不顧自己受災全力推動重建的地方首長、職員及來自全日本的支援者等，「要再度表達敬意與感謝之意」。

岸田回顧地震發生當天，對趕到官邸的相關部會首長下達指令等場景表示「恍如昨日之事」。

他說，未來整個政府必須以石破為首團結一致，進一步加速重建及創造性復興工作，「我也會以個別政治人物，持續全心全意為能登地區的重建復興來努力」。

這場追悼儀式包括去年地震及豪雨罹難者遺屬等共400多人參加。

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