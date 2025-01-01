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接棒跨年表演 美西舊金山、拉斯維加斯煙火秀吸觀眾共襄盛舉

中央社／ 洛杉磯1日綜合外電報導
午夜一到，拉斯維加斯大道煙花匯演，煙火從9個賭場頂樓開始發放，持續約10分鐘，由超過8萬個煙火爆炸伴隨音樂組成。圖／美聯社
午夜一到，拉斯維加斯大道煙花匯演，煙火從9個賭場頂樓開始發放，持續約10分鐘，由超過8萬個煙火爆炸伴隨音樂組成。圖／美聯社

美東紐約時報廣場的水晶球落下後3小時，舊金山和賭城拉斯維加斯接續以盛大煙火秀迎接2025年，跨年煙火表演每年都是這兩個美西大城的重頭戲。

午夜12時一到，舊金山海灣大橋上空噴射出各種圖案的煙花，表演長達15分鐘，把整座城市的夜空點亮，璀璨華麗的煙花讓遊客覺得不虛此行。

做為舊金山的年度傳統，歷年的跨年煙花秀都吸引無數觀眾共襄盛舉，且每年都會推陳出新，是灣區最具人氣的跨年慶祝活動。

每年跨年晚會也都是拉斯維加斯全年最盛大的活動和慶典之一，吸引30多萬名旅客前來，午夜一到，拉斯維加斯大道煙花匯演，煙火從9個賭場頂樓開始發放，持續約10分鐘，由超過8萬個煙火爆炸伴隨音樂組成。

第136屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）今天也將在洛杉磯郊區巴沙迪納（Pasadena）舉行，這項活動每年都是洛杉磯新年元旦的盛典，今年的主題是「最美好的一天」（Best Day Ever），在早上8時（台灣時間晚上12時）登場。

因實力堅強而被競爭對手尊稱為「橘色惡魔」的日本京都橘高校吹奏樂部將參加今年的遊行。「橘色惡魔」2022年曾受邀來台擔任國慶表演嘉賓掀起「橘色炫風」、博得台灣觀眾熱烈掌聲，2023年再度訪台舉辦售票音樂會，票券開賣不到10分鐘就被搶購一空。

2024年沒有台灣團體參加，不過新科美國亞洲小姐、台裔女生張芳瑜戴著后冠，在看台上觀賞遊行。她受訪說，披Taiwan彩帶奪冠之後，獲得許多鼓勵，加深她為台灣發聲的決心。

台灣的中華航空過去是玫瑰花車遊行的常客，經常拿下國際大獎。2023年北一女中樂儀旗隊受邀演出，儀隊高舉中華民國國旗，畫面直播全美。

拉斯維加斯 橘色惡魔 煙火秀 舊金山 跨年晚會

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