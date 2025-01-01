紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情
美國紐約時報廣場在台灣時間1日下午1時進行著名的落球儀式，隨著標誌性的水晶球緩緩落到地面，新的一年也隨之來到，霎時全場歡騰、彩花綻放，人們興奮地相互擁抱和親吻，為新年送上祝福。
在2025年度時報廣場跨年秀上，這顆重達5噸、使用3萬2千個LED燈泡的環保水晶球一如既往地亮相，估計有100萬人在現場觀看。水晶球降落的傳統始於1907年，至今已接近120年。
時報廣場的跨年活動自當地晚間6時就開始。今年主辦方邀請了Sting、Meghan Trainor，以及50分樂隊（50 Cent）等著名藝人到場表演，雖然當地下著雨，卻也不減民眾熱情。
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