紐約時報廣場「水晶球落下」迎接2025！下雨不減百萬人熱情

美國紐約時報廣場在台灣時間1日下午1時進行著名的落球儀式，隨著標誌性的水晶球緩緩落到地面，新的一年也隨之來到，霎時全場歡騰、彩花綻放，人們興奮地相互擁抱和親吻，為新年送上祝福。

在2025年度時報廣場跨年秀上，這顆重達5噸、使用3萬2千個LED燈泡的環保水晶球一如既往地亮相，估計有100萬人在現場觀看。水晶球降落的傳統始於1907年，至今已接近120年。

時報廣場的跨年活動自當地晚間6時就開始。今年主辦方邀請了Sting、Meghan Trainor，以及50分樂隊（50 Cent）等著名藝人到場表演，雖然當地下著雨，卻也不減民眾熱情。