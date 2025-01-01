日本6萬人聚集銚子市海岸 搶迎2025年首道曙光

日本今天迎接2025年首道曙光，除了山頂及離島外，全日本能最早看到新年曙光的地點，就是位於關東地方最東端的千葉縣銚子市犬吠埼，因此今天一早就聚集約6萬人搶迎曙光。

日本放送協會（NHK）報導，雖然今天銚子市外海地平線被雲覆蓋，但上午6時50分左右，還是可以看到太陽從雲後方緩慢升起，將天空染成橘色。

前來迎接新年曙光的民眾紛紛拍下日出與當地知名景點犬吠埼燈塔合影，並雙手合十立下新年誓言。銚子市政府表示，今年人數跟去年同為約6萬人。

從埼玉縣騎自行車來訪的30多歲男性說，一直想看海上升起的日出，所以就騎來犬吠埼，「今年會努力兼顧工作及個人興趣」。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）將在大阪舉行，主辦單位今天開放會場內象徵建物「大屋根」部分區域供媒體拍攝日出，官方吉祥物「脈脈」也到場祈願世博成功舉辦。

大阪關西世博預計4月13日開幕，展期半年，以「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」為主題，共有158個國家或地區參與。

而在東京的部分，不少人聚集在靠近羽田機場的「和平大鳥居」，迎接新年曙光。這裡是一處鄰近機場跑道的廣場，因為可以看到日出從鳥居中間升起相當受歡迎。

一對住在附近的夫婦說，雖然每天上午都會來，但新年曙光給人的感受更加清新舒暢，「我們是去年底結婚，希望新的一年能過得平穩及更加美好」。