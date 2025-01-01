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日本月光假面助交通孤兒 連52年捐款逾百萬日圓

中央社／ 東京1日綜合外電報導

日本有善心人士每年假借虛構英雄「月光假面」之名默默行善，從1974年起至今52年未曾中斷，總計捐出逾百萬日圓給派出所。警方將把收到的相關款項轉交給交通孤兒基金。

日本放送協會（NHK）報導，新潟縣佐渡市一處派出所昨天收到署名「月光假面」的人士捐款，相同捐款模式至今已持續52年。

昨天下午3時過後，佐渡市兩津派出所警員發現停車場車輛引擎蓋上，放著一個裝有現金與紙條的袋子。

經警員確認，袋內全是硬幣，加總金額為9950日圓；紙條上寫著「這是每天一枚一枚存下來的零錢，如果能對因為交通事故等困擾的人多少有所幫助的話，對我來說就是幸福」，文末署名「月光假面」。

不僅如此，昨天凌晨1時左右，同樣位於佐渡市內的佐和田派出所入口櫃台處，也被放了一枚裝有2萬日圓現金及寫有「雖然金額不多，但請用來幫助交通孤兒（因交通事故失去父母的孤兒）」紙條的信封。

警方表示，署名「月光假面」的人士到這次已捐款52次，52年來總計捐款金額逾107萬日圓。警方將把捐款全數用在協助交通孤兒的基金。

佐渡警察署副署長藤之木昭朗說，對捐贈者表達由衷感謝之意，「我們會依其意願把捐款全數交付給交通孤兒基金，希望對交通孤兒有所幫助」。

NST新潟綜合電視台報導，兩津派出所從1974年至今已連續52年收到相同模式的捐款；至於佐和田派出所，則是從1987年起連續39年收到善意捐款。

交通事故 捐款 紙條

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