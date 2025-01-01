快訊

NBA／40歲第一戰不敵騎士 詹姆斯頭也不回閃人

平底鍋很美但不實用？廚師分享自身用4款廚具經驗「不值得買」

學測倒數計時好焦慮 4名東大生考前有驚異減壓法

南韓人今年買精品 價格又要更貴

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
南韓購物民眾2022年3月在首爾一家香奈兒（Chanel）門市前排隊，準備進店消費。 路透
南韓購物民眾2022年3月在首爾一家香奈兒（Chanel）門市前排隊，準備進店消費。 路透

多個精品品牌準備在新的一年調漲在南韓售價，南韓媒體說，這將進一步使得一般消費者難以「高攀」這些高價商品。

南韓高檔精品的價格2024年已經漲過一波，新的一年又要再往上走，可見精品商愈來愈聚焦在生活奢華的忠實顧客之上。

愛馬仕（Hermès）精品在南韓的售價今年預期將調高。以往愛馬仕每年就都會調價一次，不過去年調了兩次。分別是在1月時調高鞋子和手提包價格，6月Garden Party系列手提包的價格又再漲一次。

香奈兒（Chanel）2024年在南韓調高手表和珠寶價格，市場觀察家表示，今年預料會再漲價。

至於幾個名表品牌，則是已經宣布2025年將要調高售價。勞力士往年都在1月調價，2024年1月部分表款漲了8%，今年援例也會在1月漲價。TAG Heuer、Breitling的手表也預定在這個月變得更貴。

義大利品牌Loro Piana表示，他們在南韓銷售的商品，自2025年第一個周六（4日）起調漲價格，漲幅依不同商品類各異。例如熱門的Loom手提包部分款式，原售價近690萬韓元（約台幣15.4萬元），漲幅為8%；部分服飾是高漲幅可達23%。

精品在南韓的售價不斷上漲，讓南韓千禧世代、Z世代想擁有精品的年輕人轉向比較買得起的二手市場。首爾江南區專賣二手精品的商場，看到顧客增加。

南韓 售價 愛馬仕

延伸閱讀

濟州航空空難179名罹難者身分確認完畢！11具遺體移交家屬

南韓總統府高階幕僚集體請辭 不滿代總統「越權」任命憲法官

俄羅斯軍事機密文件曝光：若與北約開戰擬打擊日韓

應對川普可能加關稅衝擊…韓企投資墨國 按暫停鍵

相關新聞

圖輯╱全球接力跨年！杜拜、巴黎、倫敦絕美煙火一次看

世界各地逐步迎接2025年的到來，包括杜拜哈里發塔、法國巴黎凱旋門、英國摩天輪「倫敦眼」、埃及金字塔等稍早皆以燦爛煙火秀...

南韓人今年買精品 價格又要更貴

多個精品品牌準備在新的一年調漲在南韓的售價，南韓媒體說，這將進一步使得一般消費者難以「高攀」這些高價商品。

該讓嗎？搭新幹線遇小孩哭鬧 母求她仍不肯讓出「花錢買的指定席」

每到節慶時刻，大眾運輸總是擠滿了人，如果想要舒適地坐著搭車，就得盡早買車票確保座位才行。而自己有座位了，卻碰到有人希望能夠讓座時，又該怎麼處理？有位日本女性，就分享過去曾碰到的一件遭遇。

不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

拉麵是日本國民美食。常見的日本拉麵種類，包括豚骨拉麵、醬油拉麵和味噌拉麵、鹽拉麵等口味。然而這幾種拉麵，最受青睞的又是哪種拉麵呢？根據日本媒體「大人んサー」報導，民調機構「みんなのランキング」近來就舉辦投票，蒐集了3983位網友的意見，評選各種拉麵的受歡迎程度。

日本寺廟也受少子化衝擊！跨年除夜鐘沒僧侶顧「改到白天舉行」

2025新年到來，日本稱跨年的12月31日為「大晦日」，晚間則是稱為「除夜」。寺院也有著在除夜深夜零點，敲響108次梵鐘，象徵著去除人「108煩惱」的習俗。然而近年來日本寺廟，也面臨人力不足的問題，使得除夜敲鐘的習俗，也被迫得調整。

大夜班不再難找人?日超商LAWSON出妙招 雇瑞典遠距工作者

為解決大夜班難找店員的問題，日本超商業者把招聘觸角伸向海外，雇用遠距工作者透過自助結帳櫃台電腦螢幕上的數位化身，為深夜購...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。