該讓嗎？搭新幹線遇小孩哭鬧 母求她仍不肯讓出「花錢買的指定席」

每到節慶時刻，大眾運輸總是擠滿了人，如果想要舒適地坐著搭車，就得盡早買車票確保座位才行。而自己有座位了，卻碰到有人希望能夠讓座時，又該怎麼處理？有位日本女性，就分享過去曾碰到的一件遭遇。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名倉田裕香的39歲媽媽，有次趁著丈夫帶著孩子兩人出去玩時，抽空回了老家一趟。倉田於是事先買好新幹線的指定席座位，並且特別購入豪華的火車便當，打算飽餐一頓後，再稍微睡個覺到目的地。

同時，新幹線車廂內擠滿了乘客。其中有對母子，小孩看上去還是個小學男生，因為沒得坐的關係，在車上不斷哭鬧，說想要坐下來。顯然母親在帶他出門時，並沒有事先買好有座位的車票。

結果，這位母親突然跟倉田搭話，表示自己的孩子在哭鬧，希望倉田能讓座給他。可是倉田認為這又不是一般電車的博愛座，而是花錢買的新幹線指定席，儘管孩子看起來滿可憐的，但還是認為自己沒必要讓座。

然而，即使倉田嚴正拒絕，該母親仍不斷央求。結果一位座旁邊的大叔看不下去，跟這位母親說座位是倉田自己買的，她就是有權坐這個位置，和小孩有沒有哭鬧無關。遇到這個狀況，也只能給孩子吃點點心之類的安撫他而已。母親被這番言論反駁地無話可說，最後面紅耳赤，只好帶著孩子離開現場。