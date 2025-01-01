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不是豚骨！日本網友票選「最愛拉麵口味」第一是它：經典就是無敵

聯合新聞網／ 綜合報導
日本近來票選最受歡迎的拉麵種類，最終由醬油拉麵拔得頭籌。拉麵示意圖。圖／Ingimage
日本近來票選最受歡迎的拉麵種類，最終由醬油拉麵拔得頭籌。拉麵示意圖。圖／Ingimage

拉麵日本國民美食。常見的日本拉麵種類，包括豚骨拉麵、醬油拉麵和味噌拉麵、鹽拉麵等口味。然而這幾種拉麵，最受青睞的又是哪種拉麵呢？日本民調機構「みんなのランキング」近來就舉辦投票，蒐集了3983位網友的意見，評選各種拉麵的受歡迎程度。

日本網友票選「最喜歡的拉麵口味」前3名：

第1名 醬油拉麵

作為拉麵中的經典口味之一，許多網友認為「講到拉麵就會想到它」、「經典拉麵非醬油莫屬」、「這就是拉麵的代表」、「感覺去哪間吃都不會踩雷」、「清爽但又能讓麵條與配料充分入味，調味很棒」、「雖然簡單，但每家店的味道完全不同，吃起來很有趣」、「醬油湯底真的太棒了」、「經典就是無敵」、「就是好吃」。

第2名 豚骨拉麵

喜愛豚骨拉麵的網友們表示「去福岡旅行時，我每天都吃豚骨拉麵」、「作為九州人，非這款莫屬」、「湯頭極具魅力」、「配料如叉燒、蔥、高菜、木耳都是我喜歡的」、「濃郁的湯頭與麵條的搭配實在完美」、「每天最後一餐一定都選它」。

第3名 味噌拉麵

網友們回應「太好吃了」、「那種味噌的香氣與濃郁的滋味，再加上奶油後，出現無法形容的醇厚與豐富風味，吃了就停不下來」、「去北海道時，各種味噌拉麵讓我覺得彷彿來到了天堂」、「味噌湯底配上奶油，黏著麵條的口感讓人忍不住吃太多」、「疲憊時會特別想吃」。

其餘4到10名排行榜

第4名 鹽拉麵

第5名 沾麵

第6名 橫濱家系拉麵

第7名 叉燒拉麵

第8名 札幌拉麵

第9名 豚骨醬油拉麵

第10名 德島拉麵

拉麵 日本 民調 美食

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