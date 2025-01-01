日本寺廟也受少子化衝擊！跨年除夜鐘沒僧侶顧「改到白天舉行」

2025新年到來，日本稱跨年的12月31日為「大晦日」，晚間則是稱為「除夜」。寺院也有著在除夜深夜零點，敲響108次梵鐘，象徵著去除人「108煩惱」的習俗。然而近年來日本寺廟，也面臨人力不足的問題，使得除夜敲鐘的習俗，也被迫得調整。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，位於京都府京都市左京區有一間「妙滿寺」，在1389年就創立，儘管經歷過火災、轉移，但仍不斷重建延續至今。日本民間曾經流傳「安珍與清姬」傳說，並在故事裡提到一口大鐘，據說那口鐘現在就存放於這間妙滿寺裡頭。

儘管擁有深厚的歷史，但妙滿寺近年深受人手不足的困擾，一般修行的僧侶也因為少子化的關係，人數不像以往那麼多，加上由於除夜敲鐘是重大活動，往往會聚集不少人潮，導致騰不出人力在晚間管理群眾、主持敲鐘活動。

於是妙滿寺從2022年開始，就將本應在除夜舉辦的敲鐘，改到大晦日下午3到5點舉行，並將「除夜之鐘」改名為「跨年之鐘（年送りの鐘）」。任何人都可以在時間內參訪寺院，親自敲響鐘聲，來迎接新的一年。