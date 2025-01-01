美媒：2024年全球氣溫最熱 環境議題仍見5進展

美國媒體回顧2024年全球及美國在氣候與環境議題上的5大進展包括：煤炭使用量下降、拆除大壩復育河川生態、對潔淨能源與電動車的投資激增、電網獲得更多資金以增強韌性、溫室氣體排放略微下降。

美國「國會山莊報」（The Hill）今天刊出報導，回顧2024年美國在能源與環境議題的5個重要進展。報導開頭指出，儘管2024年是地球有紀錄以來最熱的一年，但仍有幾個值得注意的進展，為地球帶來一絲曙光。

報導首先提到，根據國際能源總署（IEA）報告，2024年全球煤炭需求的成長顯著減少，增幅僅為1%，創近年新低。其中英國於2024年10月1日關閉最後一座燃煤發電廠，此舉被視為全球逐步淘汰煤炭的重要里程碑。

其次，美國在河流生態復育上取得成就，其中最具代表性是加州克拉瑪斯（Klamath）水壩的拆除。這項工程被譽為美國史上規模最大的基礎建設改造計畫，不僅恢復2200英畝曾經被水淹沒的土地，使魚群能自由遷徙，有助生態系統全面復甦。

報導指出，2024年美國在環境議題上的第3大進展是電動車及可再生能源的私人投資大幅增加。根據最新報告，美國2024年第3季在潔淨能源和交通運輸領域的私人投資達710億美元（約新台幣2兆2300億元）創歷史新高，比去年同期增長12%。

第4項進展是美國能源部投入4億7360億美元的資金，用在強化電網的韌性，其中加州的能源資源保護與發展委員會獲得了3920萬美元的補助，德州獲得2720萬美元，幫助地方電網因應包括野火在內的極端氣候挑戰。

報導列舉的第5項進展是，美國的溫室氣體排放量在2024年略微下降，降幅為0.6%。美國占全球溫室氣體排放的13%，中國占全球總排放量的32%，中國在2024年略增0.2%。報導指出，這個好消息伴隨著一個警告，即全球的溫室氣體排放量仍在增加。