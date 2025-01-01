新加坡濱海灣煙火秀迎接2025 遊客嗨翻驚呼連連

中央社／ 新加坡1日專電

迎接2025年，新加坡也將迎來建國60週年，跨年夜這天，當倒數計時結束，濱海灣上空綻放大型煙火秀，更讓跨年民眾與遊客嗨翻、驚呼連連。

2024年劃下句點、2025年正式到來，新加坡全國多個地點舉辦倒數活動，包含濱海灣、體育城、聖淘沙、烏節路和克拉碼頭等地區都有慶祝活動。

其中，濱海灣跨年煙火秀向來是新加坡最夯的跨年節目。跨年當晚，數十萬人擠在濱海灣一帶，觀看煙火秀跨年，同時有大批警察及安全人員在濱海灣周圍管控人潮，也有無人機低空飛行、播放維安警語，以防踩踏意外發生。

濱海灣一帶及金沙酒店周圍，下午開始湧入大批年輕族群與海外旅客，在金沙活動廣場、大草場（Padang）周邊、富麗敦酒店、金禧橋、濱海藝術中心以及魚尾獅等知名景點周圍佇足，觀賞並搶占拍攝煙火最佳位置。

來自德國的一名遊客下午就到螺旋橋（HelixBridge）席地而坐「卡位」，她告訴中央社記者，很開心能到像新加坡這樣的國際大城跨年，新的一年她希望世界更和平，不同族群更平等友善對待彼此。

接近午夜時分，在場民眾齊聲倒數，0時0分一到，超過10分鐘的璀璨煙火隨即綻放，任由煙火畫筆隨意揮灑，整個夜空宛如幻化成巨型畫布，在場遊客驚呼連連。

同樣吸睛的還有投映在富麗敦飯店外牆投影秀。來自日本的遊客佐伯告訴中央社，這是他繼去年9月到新加坡觀看2024年一級方程式（F1）新加坡大獎賽後，第二次到訪新加坡，感受「熱帶地區的跨年」。

新加坡1965年獨立，2025年將迎來建國60週年（SG60），跨年夜為年度慶祝系列活動拉開序幕。新加坡文化、社區及青年部日前指出，SG60慶祝活動主題聚焦溝通（Connect）、貢獻（Contribute）及關懷（Care），相關活動包括妝藝大遊行、種族與宗教和諧月、8月的國慶慶祝活動等。

新加坡 煙火秀 跨年

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