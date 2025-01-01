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全球人口衝向81億

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

儘管人口老化已成日益急迫的問題，但整體而言人類仍持續增加中。最新統計顯示，全球人口過去一年增加7,100多萬，到了2025年元旦，全球人口將達80.9億。

美國聯邦人口普查局2024年12月30日表示，2024年全球人口增長率0.9%，略低於2023年，當年新增人口為7,500萬。預估2025年元月，全球每秒有4.2人出生，2.0人死亡。

最近分析顯示，全球人口將在2040年左右達到85億人的高峰。不過未來60年人口會大幅減少，因為世界最窮國家將脫離貧困，研究人員相信，這是因為教育、醫療和清潔能源更普及，而且很多地區生育率下滑，所以在2,100年時，人口預估將回降至60億左右。

全球逾半國家的生育率，目前皆低於每名婦女生下2.1人的人口替代水平，在北美、澳洲和歐洲等地區，預期移民將是人口成長的主要驅動力。

全球人口也在老化，預期壽命在2024年達到73.3歲，預計到2054年將增至77.4歲。到了2080年，65歲以上的長者將多於18歲以下的兒童。各國政府被敦促投資在醫療、職訓和永續計畫以因應這個改變， 而不是推動增加生育的政策。

至於美國，2024年增加260萬人，2025年元旦時，人口達3.41億人，每9秒會有1人出生，每9.4秒會有1人死亡。國際移民每23.2秒將為美國增加1人，綜合出生、死亡和國際移民三要素，美國人口將以每21.2秒增加1人的速率成長。

美國

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