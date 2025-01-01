2025雪梨跨年煙火秀 百萬人潮喜迎新年

中央社／ 雪梨31日綜合外電報導

在太平洋島國及紐西蘭率先迎來2025年後，澳洲雪梨今天也接力點燃跨年煙火，據估計有逾1百萬人共襄盛舉，包括著名雪梨歌劇院及港灣大橋都有壯麗煙火秀。

英國廣播公司（BBC）報導，在跨入2025年的時刻，雪梨港灣大橋（Sydney Harbour Bridge）上投射倒數畫面。在午夜到來時，雪梨市響起音樂聲，煙火照亮夜空。

美國有線電視新聞網（CNN）等媒體報導，澳洲雪梨歌劇院（Sydney Opera House）也在午夜時分，點燃了壯麗煙火。

澳洲「九號電視台」（Nine News）報導，澳洲東海岸喜迎2025年，估計光在雪梨就有100萬人觀賞壯觀煙火表演。

歌劇院 澳洲 雪梨

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