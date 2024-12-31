日本東京晴空塔附近民宅失火 延燒8屋2人不幸罹難

今天是日本的除夕夜，東京都墨田區押上地區一棟兩層樓民宅下午5時左右失火，總計延燒8棟建物、面積達300平方公尺，造成兩人不幸罹難。

日本讀賣新聞報導，警視廳向島警察署表示，已在火場發現兩具遺體，將在釐清死者身分同時調查起火原因。

現場距都營地下鐵淺草線押上站約500公尺，是一處鄰近東京晴空塔的住宅區。由於火勢延燒過程產生大量濃煙，附近居民被迫疏散到公園等地。

住在附近的38歲上班族男性說，「當時火星四濺，還傳出爆炸聲響，真的很恐怖。本來想悠閒度過除夕夜，沒想到家附近居然發生火災」。