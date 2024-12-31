紐西蘭跨年煙火全球率先登場 5分鐘壯觀表演迎接2025年

紐西蘭大部分地區在台灣時間31日晚間7時邁入2025年，位於紐西蘭奧克蘭的知名高樓與旅遊景點「天空塔」（Sky Tower）施放超過5分鐘的煙火秀。

跨年倒數後，「天空塔」的盛大煙火表演點亮夜空。紐西蘭1News報導，500多公斤的煙火從200至240公尺高的天空塔第55、第61和第64層3個地點發射，搭配將近8分鐘的同步雷射燈光及動畫表演，向紐西蘭多元的慶祝活動、社群和環境致敬。

奧克蘭天空城（Skycity Auckland）營運長馬雷特（Callum Mallett）指出，天空塔煙火是紐西蘭乃至全球慶祝新年的指標活動，讓各地社群能共同回顧過去一年並放眼未來，「我們很努力使今年活動更為壯觀，藉由同步煙火和雷射燈光表演，這可望是我們歷來數一數二的一次」。

包括墨爾本和雪梨在內的澳洲許多地方，則將在台灣時間31日晚間9時迎來2025年；知名地標雪梨歌劇院周邊稍早已釋放一場煙火秀，提前慶祝新年到來。

【中央社／威靈頓31日綜合外電報導】

全球民眾今天準備歡慶跨入2025年，數個太平洋島國已率先迎來新年，其中紐西蘭的奧克蘭市成為首個點燃跨年煙火的主要城市。

英國國家廣播公司（BBC）及「獨立報」（Independent）等媒體報導，在午夜鐘聲敲響後，奧克蘭市（Auckland）地標天空塔（Sky Tower）隨即展開煙火秀，慶祝2025年的到來。

據報導，紐西蘭是全世界首個迎來新年的國家之一，而奧克蘭市則是首個喜迎新年的全球主要城市。

稍早時，大洋洲（Oceania）島國吉里巴斯（Kiribati）成為世界首個迎接2025年的國家。

在全球各地結束跨年之後，美國幾個離島將是最後迎來新年的地方，包括無人島嶼豪蘭島（HowlandIsland）及貝克島（Baker Island）。