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東京晴空塔附近火警延燒7屋 30消防車灌救、傳不只1人受困

中央社／ 東京31日綜合外電報導
東京消防廳表示，下午5時過後接獲東京都墨田區發生火警，消防單位出動約30輛消防車灌救。圖／取自ABEMA TIMES
東京消防廳表示，下午5時過後接獲東京都墨田區發生火警，消防單位出動約30輛消防車灌救。圖／取自ABEMA TIMES

今天是日本除夕夜，東京消防廳表示，下午5時過後接獲東京都墨田區發生火警，消防單位出動約30輛消防車灌救，目前傳出至少延燒7棟建物，及可能有人未及時逃離。

日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，可能有人未及時逃離火場，目前在全力灌救同時確認詳細狀況。

讀賣新聞及產經新聞報導，火警現場距都營地下鐵淺草線押上站約500公尺，是一處鄰近東京晴空塔的住宅區，東京消防廳獲報後緊急出動約30輛消防車前往灌救，目前持續進行滅火。

TBS電視台報導，已知火警至少延燒7棟建物，面積約300平方公尺，延燒面積還有可能進一步擴大，另傳出可能不只一人受困火場。

日本 東京 火災

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