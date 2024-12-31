聽新聞
0:00 / 0:00
東京晴空塔附近火警延燒7屋 30消防車灌救、傳不只1人受困
今天是日本除夕夜，東京消防廳表示，下午5時過後接獲東京都墨田區發生火警，消防單位出動約30輛消防車灌救，目前傳出至少延燒7棟建物，及可能有人未及時逃離。
日本放送協會（NHK）報導，消防單位表示，可能有人未及時逃離火場，目前在全力灌救同時確認詳細狀況。
讀賣新聞及產經新聞報導，火警現場距都營地下鐵淺草線押上站約500公尺，是一處鄰近東京晴空塔的住宅區，東京消防廳獲報後緊急出動約30輛消防車前往灌救，目前持續進行滅火。
TBS電視台報導，已知火警至少延燒7棟建物，面積約300平方公尺，延燒面積還有可能進一步擴大，另傳出可能不只一人受困火場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言