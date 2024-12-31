天候不佳 英國多處取消跨年慶祝活動

美國人漢娜．尼爾曼（Hannah Neeleman）年僅34歲育有8個孩子，放棄超狂的茱莉亞學院的芭蕾舞蹈訓練，在家相夫教子，成為新時代的「傳統妻子」代表。她在育兒的同時繼續念書進修拿到博士，同時經營家庭農場，憑藉農家樂和手作料理吸引超過2200萬粉絲大軍，還曾在生產不到2周後就參加世界夫人選美比賽，多次引發熱議。 有人讚賞她選擇主婦角色，重視家庭價值，有人批評她沽名釣譽，另一些人則貪看她的不可思議日常，一邊欣羨一邊抓狂。究竟尼爾曼過著什麼樣的真實人生？

2024-12-31 08:10