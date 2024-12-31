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天候不佳 英國多處取消跨年慶祝活動

中央社／ 倫敦30日綜合外電報導

惡劣的天氣似乎將影響英國跨年慶祝，愛丁堡「霍格莫內」（Hogmanay）街頭派對主辦單位今天以民眾安全為由，取消跨年活動。

法新社報導，愛丁堡這場慶典去年吸引約3萬人參加，原本排定有煙火秀，以及蘇格蘭樂團Texas領銜的演唱會等節目。

但主辦單位表示，由於「持續大風和惡劣天氣」，繼續為今天和明天除夕夜活動進行準備並不安全。

地方議會表示，由於預報有強風，英格蘭西北部度假勝地黑潭（Blackpool）跨年煙火秀也宣告取消。

蘇格蘭環保署（Scottish Environment ProtectionAgency）對蘇格蘭部分地區發出罕見的大洪水警告，稱會「危及生命」。環保署也說，大雨預計會導致蘇格蘭北部阿維摩爾（Aviemore）和蘇格蘭高地附近地區的河岸決堤。

報告指出：「由於持續的強降雨，史佩河（RiverSpey）水位將在30日晚間和31日上午上升，造成大淹水。」

英國氣象局（Met Office）也說，蘇格蘭、北愛爾蘭和英格蘭北部部分地區可能出現大雨和強風。

蘇格蘭部分地區也可能有一些降雪。

蘇格蘭 跨年

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