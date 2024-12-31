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東京澀谷暫封鎖八公像周邊 連5年停辦跨年倒數

中央社／ 東京31日綜合外電報導
日本澀谷站前已連續5年停辦跨年倒數。圖為人們在日本東京澀谷十字路口行走。(路透)
日本澀谷站前已連續5年停辦跨年倒數。圖為人們在日本東京澀谷十字路口行走。(路透)

日本東京JR澀谷站前知名景點「八公像」周邊，今天上午被布幕圍起暫時封鎖，布幕上還用英文寫著「八公今天都在睡覺，請不要吵醒八公」。澀谷站前已連續5年停辦跨年倒數。

日本TBS電視台報導，澀谷區公所預想會有大量人潮聚集進行跨年倒數，為了安全起見，今天上午就針對站前八公像周邊進行封鎖，不讓人群進入。封鎖期間將持續到2025年1月1日凌晨1時止。

儘管澀谷站前的跨年倒數活動已連續5年停辦，但澀谷區公所為避免發生意外，預計從今晚6時起部署約100名保全人員戒備。

此外，澀谷區公所已修正相關條例，禁止晚間在JR澀谷站周邊路上喝酒。

日本 跨年

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