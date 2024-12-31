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研究：巴西近年氣候災害事件為90年代5.6倍

中央社／ 聖保羅30日專電

巴西一項研究指出，與1990年代相比，2020至2023年，巴西每年發生的氣候災害事件約為5.6倍；全球平均氣溫每升高0.1°C，巴西就會多發生360起氣候災害。

該研究由巴西聖保羅聯邦大學（UNIFESP）、巴西科技創新部、聯合國教科文組織（UNESCO）及Boticário集團基金會合作進行。

研究使用巴西區域發展部綜合災害資訊系統（S2ID）1991年至2023年間的數據，並根據歐盟氣候監測機構哥白尼（Copernicus）的資訊，分析過去32年平均空氣和海洋表面溫度數據，最後通過ClimateReanalyzer平台完成。

據研究人員稱，全球平均氣溫每升高0.1°C，巴西就會多發生360起氣候災害；全球海洋表面平均溫度每升高0.1°C，巴西就會多記錄584次極端事件。

根據調查，自1990年以來，巴西發生了6萬428起氣候災害，平均每年增加100起。最初10年，每年有記錄725起氣候災害；2000年至2009年，每年1892起；2010年至2019年，每年2254起；而2020年至2023前，每年已記錄4077起氣候災害。

聖保羅聯邦大學教授克里斯托福萊蒂（RonaldoChristofoletti）表示，調查目的是為讓社會瞭解、討論和思考解決方案做出貢獻，鼓勵個人和機構做出決策和必要的行為改變，以減少氣候影響並確保巴西的可持續未來。

研究還顯示，1991年至2023年，巴西5117個城市通報氣候災害造成破壞，占巴西城市的92%，主要是乾旱（50%）、洪澇（27%）和風暴（19%）。

自2023年3月以來，海洋溫度上升約0.3°C至0.5°C，加劇颶風和洪水等極端事件，影響數百萬人，並對生態系統產生深遠影響，例如2024年巴西南大河州（Rio Grande do Sul）的洪水和中西部的乾旱。

克里斯托福萊蒂指出，海洋對全球氣候調節至關重要，過去40年海洋變暖約0.6°C，威脅覆蓋地球70%的海洋系統平衡，海洋持續變暖加劇極端天氣事件發生，凸顯氣候危機對人類的影響日益增大。

研究人員邦比爾（Janaína Bumbeer）表示，除了加劇極端事件外，全球氣溫上升還會導致能源和糧食成本上升、水資源短缺以及登革熱等高溫相關疾病增加，人類應立即採取行動，通過協調和高效的全球努力，加強自然和人類的復原力，為所有人建立一個更可持續和安全的未來。

巴西 氣候變遷 氣溫 洪水

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