COVID-19爆發5年 世衛敦促中國分享疫情起源資訊
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發迄今已有5年時間，世界衛生組織（WHO）今天表示，持續敦促中國分享疫情起源資訊，以協助瞭解這個疫情是如何發生的。
法新社報導，COVID-19疫情造成全球數以百萬計的民眾喪命，還重挫各國經濟、癱瘓公衛系統。
世界衛生組織透過聲明指出，持續呼籲中國分享資訊，「好讓我們瞭解COVID-19的起源，這是道德和科學的當務之急」。
聲明寫道：「如果各國之間沒有透明度、共享和合作，全世界就無法充分預防及防備未來傳染病的蔓延和大流行。」
世界衛生組織提到在2019年12月31日，其駐中代表處收到武漢市衛生當局說明當地「病毒性肺炎」病例的聲明。
世界衛生組織說道：「在那之後的幾週、幾個月和幾年之內，COVID-19影響了我們的生活與世界。」
今年5月，世界衛生組織發布年度統計指出，全球平均預期壽命因2019至2021年COVID-19大流行而減少1.8年，回到2012年平均71.4歲的水準。
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