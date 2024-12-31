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美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

東京上野阿美橫商店街年貨多 估5天湧入200萬人

中央社／ 東京30日專電

日本民眾明天吃年夜飯，東京上野的阿美橫販售許多年貨，近日湧入大批前來買帝王蟹、鮪魚塊等年菜食材的民眾，生意強強滾。阿美橫商店街連合會估計，27至31日這5天大約會湧入200萬人。

阿美橫商店街約500公尺長的街道兩旁有400多家販售食品、雜貨、服飾等店鋪，這幾天湧入購買過年食材的民眾以及日本海內外觀光客，整條商店街萬頭攢動，當地警局出動大批警力維持秩序。

販售海產、巧克力的店家使出攬客術，除了店鋪布置得很有新年喜慶氣氛外，「超便宜」、「鱈場蟹（帝王蟹）3大支才5000日圓」、「大鮪魚塊才1000日圓」的叫賣聲此起彼落。有的店鋪增加人手，不斷從店鋪後方運來貨物補貨上架。

阿美橫商店街連合會副會長千葉速人對媒體表示，「日本客人逐漸回籠，現在真的有感受到過年熱鬧氣氛。希望大家光顧阿美橫，準備過個好年」。

阿美橫平時外籍觀光客約占7至8成，但年關將至的此時，日本客人約占5成。雖然受到物價上漲影響，店家進貨價較高，但很多店家採薄利多銷的經營方式，努力讓顧客樂於掏出鈔票購買。

日本 阿美 食材

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