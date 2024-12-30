跨國調查：印度愛工作、中國重財富、德國重朋友

據比利時人力諮詢公司Amrop近期調查，西方人看重家庭、健康甚於工作，中國人看重財富、工作甚於一切，印度人最愛工作也最想當老闆，巴西人最重健康，德國人相對重朋友，西方人職涯企圖心遠低於開發中國家。

這份探討工作價值的調查對象是8千位來自美國、巴西、德國、法國、英國、波蘭、中國和印度8國民眾，反映出歐美成熟經濟體與開發中大國的明顯差異。

當問到「形塑自我認同的因素」時，除了中國之外的7國一致將家庭擺第一，次為健康，再來才是工作，德國人甚至把個人興趣和朋友放在工作之前，巴西人則是所有受調查國家裡看重健康占比最高的。

相對的，中國人排序第一是工作，二是財富和健康並重，再來才是家庭。

該調查也顯示，宗教、種族、文化、國籍、性別、年齡、社會地位等因素，在所有調查對象眼中都是低度影響自我認同，各項占比在各國都低於3成，只有中國相對看重國家和文化，巴西和美國相對看重宗教。

印度人在「享受工作」、「工作是美德」，以及想當公司領導人或創業這3項問題裡表示肯定的占比都超過70%，是所有國家裡最高者。巴西人也有66%想當公司主管或創業，中國人則有54%。

西方人對於當主管或創業顯得較沒興趣，如英國52%、美國49%略低於中國，法國和德國更分別只有37%、36%工作者有此企圖心。

Amrop全球主席法林（Annika Farin）表示，印度、巴西和中國的工作動力及企圖心，整體上與西方的高齡化社會形成鮮明對比。由於西方國家正面臨專業人才短缺問題，其勞動人口的企圖心已變成經濟成長、財富保值的決定性因素。

她還憂心地問說，「如果大多數工作者缺乏領導企圖心，誰將形塑我們經濟的未來？」