衣索比亞希達馬州發生超載卡車墜河意外 至少71死

中央社／ 中央社

東非國家衣索比亞南部希達馬州（Sidama）地方當局表示，當地今天發生1輛滿載乘客卡車墜河的意外，至少造成71人死亡。

綜合路透社和法新社報導，警方表示，這起重大車禍於當地時間29日下午5時30分左右發生在希達馬州東部的波納祖里亞縣（Bona Zuria）。希達馬州位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）以南約300公里處。

希達馬州警察局交通預防管制處今晚在臉書（Facebook）貼文中引述督察長桑庫拉（DanielSankura）說法表示，「截至目前，已知有68名男性和3名女性在這場意外中喪生，另有2人重傷」，此外未提供任何關於事發當時車上有多少乘客的進一步資訊。

希達馬州政府發言人西米昂（Wosenyeleh Simion）則告訴路透社，有5人傷勢嚴重送醫治療，出事車輛當時在1條多彎道路上行駛，準備過1座橋時偏離方向墜入河中。根據當地交通警察，車禍原因很可能是卡車超載。

衣索比亞 警察

延伸閱讀

非罕見卻成巨大威脅 盤點鳥擊導致墜機著名事件

知名作家「兒子不敢認爸」！在校自稱：我爸是卡車司機

被遊客投餵到不怕車 可可西里「網紅狼」被卡車撞死

台鐵又傳落軌！北車67歲男遭新自強號撞擊卡車底 命大意識清楚送醫

相關新聞

母子雙亡！25歲孕婦懷胎9個月遭友人剖腹取嬰釀2死 警揭心寒內情

巴西發生駭人「剖腹取嬰」案件！當地1名女子因多次流產，未能圓做母親的心願，竟對懷孕9個月的友人狠下毒手，先是以送出嬰兒車為由誘對方上門…

2025年旅遊新趨勢！獨特的夜遊體驗成為新的嚮往

全球線上訂房平台Booking.com將夜間旅遊（noctourism）列為2025年最重要的旅遊趨勢。英國專業攝影師道...

心理健康危機 參與藝文活動也是解方

英國官方一項大型研究證實，參與文化活動有益於健康和幸福感，而且因此讓生活品質改善和生產力提升所帶來的利益高達80億英鎊（...

心理健康危機 席捲全球職場

企業及經濟學家警告，一場心理健康的「大疫」正在席捲全球職場，其中又以金融服務業受到的衝擊最大。

結婚8年從不提…45歲夫腦中風離世 妻申請遺屬津貼才知他每月「大筆支出」

縱使是面對相處多年的伴侶，依然會有不願傾訴的秘密，然而若為牽涉彼此權益的大事，仍需盡早與另一半講明才好...

南韓也有年金破產危機！32歲以下退休恐成「下流老人」

南韓民間智庫的最新報告指出，除非退休金基金改革基金運作，否則在1990年以後出生的南韓勞工，30年後可能領不到國民年金公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。