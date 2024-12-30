衣索比亞希達馬州發生超載卡車墜河意外 至少71死

東非國家衣索比亞南部希達馬州（Sidama）地方當局表示，當地今天發生1輛滿載乘客卡車墜河的意外，至少造成71人死亡。

綜合路透社和法新社報導，警方表示，這起重大車禍於當地時間29日下午5時30分左右發生在希達馬州東部的波納祖里亞縣（Bona Zuria）。希達馬州位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）以南約300公里處。

希達馬州警察局交通預防管制處今晚在臉書（Facebook）貼文中引述督察長桑庫拉（DanielSankura）說法表示，「截至目前，已知有68名男性和3名女性在這場意外中喪生，另有2人重傷」，此外未提供任何關於事發當時車上有多少乘客的進一步資訊。

希達馬州政府發言人西米昂（Wosenyeleh Simion）則告訴路透社，有5人傷勢嚴重送醫治療，出事車輛當時在1條多彎道路上行駛，準備過1座橋時偏離方向墜入河中。根據當地交通警察，車禍原因很可能是卡車超載。