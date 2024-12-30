最新研究揭菸害超乎預期 吸1支菸恐減壽20分鐘

英國研究發現，癮君子每吸1支菸平均恐減少20分鐘壽命，抽完1包20根菸則平均減壽近7小時，這個數字幾乎是2000年研究的2倍，也凸顯菸害較過去的認知更加嚴重，因此呼籲吸菸者儘早戒菸。

英國「衛報」（The Guardian）今天報導，倫敦大學學院（University College London）研究人員指出，1名每天要抽10支菸的吸菸者若能從1月1日開始戒菸，截至1月8日，將比不戒菸多活1天，若持續到2月5日，則可多活1週，堅持到8月5日的話，可比原本多活整整1個月，堅持到2025年底，就能多活50天。

倫敦大學學院酒精與菸草研究小組首席研究員傑克森（Sarah Jackson）表示，「人們普遍知道吸菸有害，但往往會低估其影響程度。平均來看，不戒菸的癮君子將減壽約10年。這可是10年的珍貴時光、生活中的重要時刻，以及與親人的美好回憶。」

英國每年有近8萬人因吸菸致死，占英格蘭所有癌症死亡個案的1/4。

這項由英國衛生部委託進行的研究採用多項最新數據，包括自1951年啟動的「英國醫師研究」（BritishDoctors Study）與1996年開始追蹤婦女健康的「百萬婦女研究」（Million Women Study）。「英國醫師研究」也是全球最早針對吸菸影響的大型研究之一。

「英國醫學期刊」（British Medical Journal，BMJ）2000年曾發表一項研究結果，稱每抽1支香菸平均會減壽約11分鐘。而最新發表於「成癮醫學期刊」（Journal of Addiction）的研究發現，抽1支菸減少的壽命幾乎倍增至20分鐘，其中男性為17分鐘、女性為22分鐘。

儘管有些癮君子頗為長壽，但部分吸菸者可能從40多歲就併發吸菸相關疾病，甚至死亡，其差異取決於吸菸習慣等因素。

研究作者強調，吸菸者必須徹底戒菸，才能得到健康和壽命方面的好處。先前的研究早已表明，吸菸沒有所謂的「安全劑量」，相較於每天吸20支菸的人，每天只吸1支菸的人罹患心臟病和中風的風險僅降低約50%。

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