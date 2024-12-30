波羅的海纜線遭破壞 芬蘭發現海底數十公里拖錨痕跡

一艘載有俄羅斯石油的油輪疑似在波羅的海破壞1根海底輸電纜線及4根電信電纜後，遭芬蘭當局扣船調查。芬蘭警方今天表示，他們在波羅的海海底發現長達數十公里拖錨痕跡。

路透社報導，在南太平洋島國庫克群島（CookIslands）註冊的油輪Eagle S，26日由芬蘭海岸防衛隊登船並接管船上指揮作業，並且將船隻駛向芬蘭水域；該船船員正在接受訊問。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭以來，波羅的海（BalticSea）發生一連串輸電纜線、電信電纜及天然氣管線中斷事件，使得周遭國家一直處於高度戒備狀態。北大西洋公約組織（NATO）27日表示將在這個區域強化部署。

電網營運商表示，芬蘭和愛沙尼亞之間輸電量658MW（百萬瓦）的海底纜線Estlink 2於25日中午突然輸運中斷，目前只剩輸電量358MW（百萬瓦）的Estlink 1正常運作。他們指出，Estlink 2可能在明年8月底前都無法恢復正常運作。

芬蘭警方懷疑，Eagle S可能在海底拖曳船錨，因此造成海底纜線受損。

芬蘭國家調查局（National Bureau of Investigation）負責這起事件的督察長派拉（Sami Paila）在聲明中表示，調查人員發現一條「拖曳痕跡」，但尚未找到失蹤船錨。派拉指出，拖曳痕跡長達數十公里。根據27日拍到的Eagle S照片，沒看到船隻的左舷錨。

芬蘭海關認為這艘老舊油輪屬於俄羅斯的「影子船隊」，用於規避西方對俄羅斯石油出口的制裁。

俄羅斯27日表示，芬蘭扣押的這艘油輪與俄方無關。克里姆林宮過去一直否認涉入任何波羅的海基礎設施受損事件。