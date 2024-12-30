輕型飛機墜毀阿拉伯聯合大公國外海 釀2人死亡

中央社／ 杜拜30日綜合外電報導

阿拉伯聯合大公國民航總局表示，1架輕型飛機昨天在阿聯7個邦之一的拉斯海瑪（Ras Al Khaimah）海岸墜毀，這起事故造成2人喪生。

法新社報導，民航總局（General Civil AviationAuthority）在聲明中表示：「賈茲拉航空俱樂部（Jazirah Aviation Club）運營的1架輕型飛機墜海，導致飛行員和副駕駛喪生。」

聲明還說，當局已啟動調查，「以釐清這起致命事故的原因」。

聲明指出，罹難者分別為印度和巴基斯坦籍。

民航總局表示：「墜機發生在起飛後不久，地點靠近海灘旁的羅塔納灣飯店（Cove Rotana Hotel）。」

「初步報告顯示，這架滑翔機在無線電上失去聯繫後，試圖緊急降落。儘管已針對2名乘客施行心肺復甦術，他們仍因傷勢過重宣告不治。」

巴基斯坦 飯店

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