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日本秋田新幹線重啟 停電曾影響部分列車

中央社／ 東京30日綜合外電報導

日本秋田新幹線受到停電影響，昨晚盛岡站與秋田站區間的雙向列車一度暫停行駛，並造成一班列車上約230名乘客在車內過夜。秋田新幹線經修復後，今天上午已重啟。

日本「每日新聞」報導，JR東日本公司說明，昨天晚間10時30分左右，JR田澤湖線的刺卷站與奧羽線的神宮寺站區間停電，導致2班欲駛往秋田站且共用這段區間的秋田新幹線列車，停在車站附近。

而其中一班受影響的列車，從東京站出發，車上乘客約230人因為停電關係在車廂內度過一晚後，今天上午已搭上接駁巴士，所幸無人身體不適。

另一班受影響的列車，車內暖氣在停電之後停擺，約260名乘客在當天深夜改搭計程車到大曲站之後，再改搭其他列車前往秋田站。

而停電原因可能是回送車的集電弓撞擊某種物體受損所致。

停電 秋田

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