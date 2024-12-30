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母子雙亡！25歲孕婦懷胎9個月遭友人剖腹取嬰釀2死 警揭心寒內情

香港01／ 撰文：桃樂斯
死者梅羅育有1名年約8歲女兒，同時撫養姊姊4歲的女兒。（網上圖片）
死者梅羅育有1名年約8歲女兒，同時撫養姊姊4歲的女兒。（網上圖片）

巴西發生駭人「剖腹取嬰」案件！當地1名女子因多次流產，未能圓做母親的心願，竟對懷孕9個月的友人狠下毒手，先是以送出嬰兒車為由誘對方上門，再將孕婦擊暈，剖腹取下其腹中嬰兒，最終導致母子雙亡。

疑兇事後還「自導自演」，將友人鮮血塗抹在自己雙腿之間，假裝突然分娩，被鄰居送往醫院；惟醫護人員察覺情況有異，通知警方繼而揭發案件。經警方初步調查後，揭發女子原來早有預謀，她於8月份時向男友展示1張虛假的超音波照片，並謊稱已懷孕。直至案發當天，亦是她生日，決定向懷胎9個月的無辜友人下手。全案雖仍在調查中，但估計疑兇將面臨2項謀殺罪，以及1項隱藏屍體罪。

孕婦遭「剖腹取嬰」母嬰同死

綜合外媒報導，事發於2024年10月14日（上周一），巴西懷孕9個月的25歲孕婦梅羅（Paula Janaína Ferreira Melo）收到42歲友人雅爾丁（Joseane de Oliveira Jardim）邀約，聲稱會送她1輛全新的嬰兒車，故獨自前往對方家中。

疑兇「自導自演」扮分娩

原來雅爾丁早已製定「殺人奪嬰」的計劃，當梅羅到達其住處時，便以硬物強行將她擊暈，再剖腹取出男嬰，事後還「自導自演」，把梅羅的鮮血塗抹在地板以及自己雙腿之間，試圖突然分娩假象。不知情的鄰居還幫忙叫了救護車，將雅爾丁和嬰兒送往醫院。惟送抵醫院後，醫護人員察覺情況有異，通報警方跟進調查，繼而揭發凶殺案。

屍體包多層膠袋藏床底

警方接報後，迅速趕往雅爾丁所住公寓，發現梅羅早已身亡，其遺體被塑膠袋層層包裹塞在床底下；而被雅爾丁剖腹取下的男嬰，亦在醫院被宣告不治。當地警方於15日凌晨在醫院拘捕雅爾丁，估計她將會被控2項謀殺罪，以及1項隱藏屍體罪。

警調查：女子屢流產未能圓做母親心願

警方調查後揭發案件藏有令人心酸又心寒的內情，原來雅爾丁一直想生下孩子成為母親，卻不幸經歷多次流產，作案不久之前才剛失去1個孩子。雅爾丁佑悉友人梅羅懷孕，便計劃向她下手，且步步實行「殺人奪嬰」計劃，早於8月份已向男友展示1張虛假的超音波照片，謊稱自己懷孕。至案發當天，亦是雅爾丁的生日，決定向無辜友人梅羅狠下毒手；全案仍在調查中。

死者另育有年約8歲女兒

死者梅羅育有1名年約8歲女兒，同時撫養姊姊4歲女兒，而胎中嬰兒是與現任伴侶的首個孩子，預產期原為11月5日。據梅羅家人透露，她早已為嬰兒購置尿片、衣物、玩具，唯獨欠缺嬰兒推車，加上她以為跟朋友住得很近，即使親自去拿也不會有任何問題，沒料竟遭毒手，其母親對女兒被殘忍殺害傷心不已。

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文章授權轉載自《香港01》

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