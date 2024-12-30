法國飲酒人數減 開發高級無酒精飲品漸成風潮

法國喝酒人數及頻率近年來不斷降低，鑒於法式美食餐酒搭配的習慣，許多星級餐廳開始研發自家的高檔無酒精美饌飲品。此外，不僅有專賣「酒窖」，也有釀酒業者與侍酒師投入無酒精風潮。

根據法國公共健康局（Santé publique France）今年公布的報告，2023年法國飲酒人數持續驚人下滑，有近25%的法國民眾表示自己不喝酒。

報告顯示，每週喝酒者從2000年的62.6%下降至2021年的39%；每天喝酒者占比更從2000年的21.5%，大跌至2021年的8%。

隨著一月無酒月挑戰（Dry January）即將到來，不少饕客都下意識避開餐廳或酒吧，免受酒精誘惑。

但法國費加洛報（Le Figaro）29日報導表示，近年來，有越來越多的星級餐廳與高檔酒吧，提供高級的無酒精酒單，不僅讓不喝酒的客人有除了果汁、汽水之外的優質選項，更能維持法國餐酒搭配的習慣，盡情享受「以酒入饌」。

文章指出，這些餐廳不僅提供優質無酒精飲料，還有越來越多專門為無酒精飲料而打造的搭配套餐。

餐廳了解到有其中一部分的客戶，無論是在一月無酒還是其他時刻，都不一定想要喝酒，特別是週間午餐。

米其林星級法國大廚尚儒（Sébastien Sanjou）向費加洛報坦言，自己一定要餐點配葡萄酒，「但一位不想喝酒的合夥人到餐廳用餐，因沒有其他選項而感到困擾，這向我開了一扇門」，尚儒因此決定開發一套百分之百的無酒精套餐。

無酒精與美食的搭配也非新鮮事，多位法國名廚與侍酒師已從2010年間開始關注此議題，只是無法在葡萄酒大國法國立即引起迴響。

如今，許多高級餐廳都逐漸引進高品質的無酒精飲料，包括無酒精葡萄酒、無酒精啤酒、特殊茶、發酵牛奶克非爾（Kefir）、康普茶等。

更有一些知名大廚更透過發酵、浸漬、浸泡等手法，自己開發了一系列品質與創意兼具的無酒精飲品單，甚至還出現了專門提供無酒精飲品配餐建議的「無酒精侍酒師」（sobrelier）一職。

例如尚儒的米其林餐廳就引進了哥本哈根氣泡茶、貝里尼白桃蘇打，並開發了以接骨木花、香柑、洋薑萃取等為材料，加上自家浸漬等工序的各種特調雞尾酒。

一位葡萄酒工藝學家（Oenology）維爾史崔特（Nicolas Verstraete）因當初很難找到能搭配法式美食的無酒精飲料，而窺見這股風潮。2023年他決心創業，打造專製高檔無酒精美饌飲品的莊園。

「我發現真的有這個需求，例如當人們詢問餐廳有什麼無酒精飲料可當開胃酒，結果餐廳卻只有果汁或雞尾酒」，維爾史崔特解釋。

他決定開發以高級茶葉為基底的精緻飲品，搭配水果或植物萃取物，透過發酵、浸漬等步驟，推出一系列可搭配美食的餐桌酒。如今，品牌大獲成功，有一群忠實顧客，更有酒窖、餐廳訂購，其中不乏米其林星級餐廳。

法國也開始出現無酒精慶祝飲料的專賣店，提供高級無酒精配餐飲品，被稱為「美饌飲品」的風潮逐漸湧現。

里昂一間無酒精飲料店創辦人沃爾裴（MarcVolpei）向法國新聞電台（Franceinfo）表示，「我們不是來說教的，我們的目標是提供讓人喜愛的飲品」。年末將近，這間無酒精「酒窖」的業績增加20%，買氣熱烈。

客戶對新選項很滿意，一位客人向媒體說，「酒很棒，但若可以不喝更棒。要多嘗試，不要故步自封」。也有客人表示，不喝酒也像其他人一樣能盡興。

沃爾裴指出，法國是傳統之國，酒精有重要地位，「然而有股潮流，想要控制並減少這類飲品的用量」。客戶中有些人從沒喝過酒，但大部分都是戒酒人士；或是有喝，但想找酒精代替飲品的消費者。

在味道方面，沃爾裴分析，酒精有種質地，讓味道停留在唇齒間，「把酒精從葡萄酒中拿掉，就會凸顯出水果本身。我們將在這方面進一步研發，添加葡萄漿，找到這種質地和唇齒留香感」。