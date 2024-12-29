日本茨城爆本季首例禽流感 養雞場撲殺逾108萬隻雞
日本茨城縣八千代町一處養雞場因為確認雞隻感染禽流感，今天已開始撲殺場內約108萬5000隻雞。這是茨城縣本季首例禽流感疫情，也是日本全境本季第16例。
日本電視台（Nippon TV）及讀賣新聞報導，茨城縣政府表示，這處養雞場昨天通報保健所表示死亡雞隻較往常來得多，經過簡易病毒檢查，確認10隻雞中有8隻感染高病原性禽流感病毒。
縣府已將事發養雞場方圓3公里場域劃設為禁止運送雞隻及雞蛋的「移動限制區域」，並將方圓10公里內劃設為禁止出貨的「出貨限制區域」。
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