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北海道高速公路多起車禍 隧道內7至8處事故…約20車遭波及、多人受傷

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本北海道一處高速公路的隧道內今天上午發生多起事故，包括巴士等約20輛車遭波及，目前傳出多人受傷，但都沒有生命危險，相關單位已暫時封閉該高速公路部分路段。示意，非當事車輛。圖／Ingimage
日本北海道一處高速公路的隧道內今天上午發生多起事故，包括巴士等約20輛車遭波及，目前傳出多人受傷，但都沒有生命危險，相關單位已暫時封閉該高速公路部分路段。示意，非當事車輛。圖／Ingimage

日本北海道一處高速公路的隧道內今天上午發生多起事故，包括巴士等約20輛車遭波及，目前傳出多人受傷，但都沒有生命危險，相關單位已暫時封閉該高速公路部分路段。

日本電視台（Nippon TV）報導，消防單位表示，事故發生在上午10時左右，地點位於旭川市江丹別町的道央自動車道（類似台灣高速公路）常磐隧道內數個位置，總計約20輛巴士及自小客車等受到波及。目前雖然傳出有約10人受傷，但都沒有生命危險。

北海道放送（HBC）報導，消防單位表示，隧道內共有7至8處發生車禍，總計波及約20輛車。事發當時因為現場路面結凍，所以限制最高速度不得超過50公里。

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