日本新幹線車廂內意圖行竊 警逮中國籍犯嫌

日本JR東京站一列尚未發車的新幹線列車內，今天上午發生46歲中國籍男子涉嫌意圖竊取他人行李中財物，遭警方當場逮捕。警方呼籲搭乘新幹線時應留意保管個人貴重物品。

目前正值日本新年假期（日本稱年末年始），日本放送協會（NHK）報導，警視廳表示，今天上午7時過後，一列停靠在JR東京站尚未發車的東海道新幹線車廂內，46歲中國籍男子沈開亮因意圖竊取其他乘客放在行李棚架上的背包內物品，涉犯竊盜未遂罪。

由於新幹線內日前傳出類似受害事件，就在警方派員隨車警戒時，正好目睹沈嫌將其他乘客的背包取下，並坐在後方座位上翻找背包內物品，遭警方當場逮捕。

不過，沈嫌反駁「我什麼都沒拿，為什麼逮捕我」，否認犯案。

警視廳表示，沈嫌此次是在12月27日入境日本，今年至今已出入境日本十多次，警方正在詳查相關經過。警方呼籲，乘客若將隨身行李放在座位上方行李棚架時，須留意保管個人貴重物品。

讀賣新聞報導，警方因應新年假期警戒扒手，這起意圖行竊案件正好被調查人員目擊並逮捕，目前正從監視器所拍攝到的影像等，調查竊嫌是否在新幹線車廂內反覆行竊。