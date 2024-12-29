澳洲格蘭屏國家公園野火延燒 當局設法控制災損
澳洲格蘭屏國家公園（Grampians National Park）一週來大火肆虐，屋舍與農田都被摧毀。維多利亞州當局今天設法控制災情，並評估損失。
路透社報導，當局表示，大火已延燒7萬4000公頃土地，摧毀格蘭屏國家公園東部3棟住宅和多個棚屋。
在格蘭屏地區附近幾個城鎮，當局所發布的「注意並採取行動」（Watch and Act）訊息仍然有效。
澳洲廣播公司新聞網（ABC News）報導，總理艾班尼斯（Anthony Albanese）預定今天巡視部分地區以評估災情。
與2019到2020年摧毀相當於土耳其國土面積、奪走33條人命的「黑色夏季」（Black Summer）野火相比，近年夏季較為平靜，但有關當局警告，今年夏季的叢林野火風險極高，須高度警戒。
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