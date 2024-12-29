澳洲格蘭屏國家公園野火延燒 當局設法控制災損

無論是想增肌、燃燒脂肪，或活得更久，最簡單的運動往往是最好的起點。美軍海豹部隊（Navy Seals）成員威林克退役後仍勤於鍛鍊體能，並推薦5種基礎運動，包括深蹲或近年紅出軍事圈的負重行走（rucking），不用跑健身房或添購訓練器材，就能幫助你增強全身力量、延年益壽。

2024-12-29 09:00