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全球10大關鍵字 中文「龍捲風」也上榜

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
全球10大特殊單字，很多都是少數族群使用，或是象徵大自然對人類的深遠影響。（PxHere）
全球10大特殊單字，很多都是少數族群使用，或是象徵大自然對人類的深遠影響。（PxHere）

今年全球關鍵字，很多與氣候變遷有關！外媒精選2024年全球10大單字，包括描述融冰的德語、全球只有3個人會說的薩克語「你好」，還有南極科學家專用語言。亞洲則有中文的龍捲風、韓文的「羈絆」上榜。外媒希望透過選取這些關鍵字，讓讀者大開眼界，對世界有更多反思。

氣候變遷有專用語

根據《英國廣播公司》挑選10大單字，第一個是「Ausgeapert」，是阿爾卑斯山德語區非常古老的語言，象徵「因為融冰而暴露的古物」，近來隨著氣候變遷，它也被拿來描述冰河加速融化的趨勢。另外還有英吉利海峽薩克島的「你好」（Cůme či'k t'ê?），目前全球只剩下3個薩克語的母語者。

另外還有北歐原住民使用的北薩米文「Ealát」，代表馴鹿適合吃地衣的最好時機。《商業內幕》提到，南極科學家因為長期隔離，也發展出自己的一套語言，「Firkle」在科學家中的意思是分類或是胡鬧；在賓州的荷蘭社群也發展出自己的方言，「Gluschdich」表示自己不餓，但還是想吃一點東西。

稀有語言意義深長

南美洲的牙買加則有非洲加美洲的混合語言「Gwaan」，代表非常開心的意思，這種語言混合的現象如今也被各地研究者廣泛探索；韓文的「Inyeon」則有很多種意思，例如羈絆、命運、因緣等；孟加拉語的「Kalo theke aalo」原本意思是「逃脫黑暗、奔向希望」，現在卻因為翻譯影響，被拿來形容轉型到再生能源的過程。

對於「龍捲風」，《英廣》認為華人對龍的想像，展現人類認知在自然世界的渺小；哥斯大黎加式的西班牙語中，「Pura vida」代表著樂觀、對人生積極向上的感覺，當地學者桑契斯也說，這也代表哥斯大黎加人的認同。《英廣》希望透過挑選稀有語言，讓讀者了解各地文化，還有對氣候變遷的看法。

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氣候變遷 科學家 語言

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