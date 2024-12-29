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澳洲男子大堡礁釣魚 遭鯊吻致死

中央社／ 雪梨28日綜合外電報導

澳洲有關當局表示，一名40歲男性與家人在大堡礁（Great BarrierReef）水域釣魚時，遭鯊魚攻擊喪生。

法新社報導，澳洲緊急服務部門表示，事件發生在昨天下午，地點在東岸漢皮島（Humpy Island）附近。

昆士蘭州（Queensland）警方聲明說：「事發當時，這名男子與家人在釣魚。」

警方表示，這名男子遭受「危及生命的傷勢」，並於約一個半小時後身亡。

漢皮島位在大堡礁吉排灣群島國家公園（KeppelBay Islands National Park），當地有個受歡迎的露營地，可以輕鬆前往珊瑚礁潛水和浮潛。

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