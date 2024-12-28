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日本眾議員高市早苗罹慢性鼻竇炎 日前接受全身麻醉手術

中央社／ 東京28日專電
日本執政黨自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗。路透
日本執政黨自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗。路透

日本執政黨自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗昨天在社群平台X透露，她在24日臨時國會休會後，為了治療慢性鼻竇炎接受了全身麻醉手術

高市在X表示，日前接受了治療慢性鼻竇炎（慢性副鼻腔炎）的手術。日本前首相岸田文雄於去年2月在首相任內曾接受慢性鼻竇炎手術，她感謝岸田提供意見，讓她在手術前減緩了內心的不安。

岸田去年2月在接受慢性鼻竇炎手術後不久就出席國會。高市在X寫道：「手術後幾天，鼻子還塞著治療物的情況，岸田就上國會答辯，真的令我敬佩。以我的情形，只要一發出聲音，血塊就掉到喉嚨，可以想像岸田在國會答辯時應該很痛苦吧」。

高市表示，今年1月去幫東京都八王子市長選舉助選後，覺得右鼻有點異樣，去國會的醫務室就診後，被診斷可能是罹患急性鼻竇炎。醫師說「昨天妳可能右鼻吸進了菌」。

高市指出，在那前一晚，幫東京都八王子市長選舉助選時站在她右側的是自民黨眾議員萩生田光一。於是她擅自將此菌命名為「萩生田菌」。

高市說，自己得知病因後，去國會醫務室就診，透過噴霧器服用抗生素，沒去耳鼻科看診，結果病情變成慢性鼻竇炎。她在X的留言最後寫道：「千萬不要以工作多為由，如果身體感覺不適的話，最好儘早就醫。我這次學到了治療的重要性。」

X 手術 日本 議員 高市早苗

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