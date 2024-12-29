俄羅斯方塊 心理療癒新工具

現有的心理治療療法面臨極限，透過藥物或與心理醫師對話，已無法解決許多棘手的心理問題，愈來愈多研究者開始轉向開發治療心理健康的「數位工具」，而其中之一就是利用經典電腦遊戲「俄羅斯方塊」。

英國金融時報（FT）報導，在倫敦當護理師的帕德拉，原先腦中一直閃現新冠疫情期間那些讓她深受創傷的回憶，直到她接受了一套以俄羅斯方塊為基礎的開創性療法。幾周後，她發生了相當大的改變。她仍然記得疫情時期的事件，但不再以會讓她極痛苦的方式回想起來。她說：「這實在太有效了。那些臉孔、那些聲音，全都消失了。」

慈善基金會Wellcome的心理健康總監沃爾珀特表示，新一代的療法預料將更具針對性、更有擴充性。

如同其他棘手心理問題的先進解決方案，這些療法分別處於主管機關、臨床醫師以及（最重要的）病患接納的不同階段。許多療法都需要更大規模的研究，以證明其功效和價值。

最令人意外的創新，或許就是俄羅斯方塊也能用來改善心理健康，箇中關鍵是這款遊戲能吸引玩家注意力。研究團隊領導人荷姆斯表示，她發現打電動和創傷回憶反覆映入腦海，兩者之間有著相似之處。

在瞬間重歷其境（flashback）期間，大腦中活躍區域與進行視覺和空間活動時所使用區域是相同的。荷姆斯說：「由於大腦的容量有限，你可以專注於創傷回憶或俄羅斯方塊，但你無法一次同時專注兩件事。」

雖然這套俄羅斯方塊療法還在起步階段，需要更大型、嚴格的試驗，但這反映了新一代療法可能遠比過去的療法更直接且容易取得，對許多尋求心理健康協助者未嘗不是佳音。