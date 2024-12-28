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美聯邦航空總署點頭 藍源新葛倫火箭獲首張發射許可

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
藍源公司（Blue Origin）。圖／路透
藍源公司（Blue Origin）。圖／路透

美國聯邦航空總署（FAA）今天表示，貝佐斯（Jeff Bezos）旗下藍源公司「新葛倫」火箭已獲核發其首張商用太空發射許可。

路透社報導，美國聯邦航空總署發聲明說，這項效期5年的許可執照，允許藍源（Blue Origin）的新葛倫（New Glenn）火箭從位於佛州卡納維爾角（Cape Canaveral）的太空軍基地（Space Force Station）發射，執行太空軌道任務。可重複使用的新葛倫火箭第一節將降落在大西洋上的一艘駁船。

美國防部6月根據一項規模56億美元的計畫，進行初步遴選，選擇了藍源公司、馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX），以及波音（Boeing）與洛克希德馬丁（Lockheed Martin）合資的「聯合發射同盟」（United Launch Alliance）等3家公司，競逐國家太空任務，藍源進入長久以來渴望參與其中的高度競爭領域。

然而，在藍源可以開始發射國家安全衛星之前，新葛倫火箭的首次發射任務，必須是美國太空軍要求的認證任務。

新葛倫火箭原訂今年10月底發射美國航空暨太空總署（NASA）的太空船至火星，但由於新葛倫火箭尚未完成就緒，NASA因此取消這次任務。

NASA SpaceX 太空 火箭 美國航空 貝佐斯

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