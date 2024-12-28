又發現外星人？祕魯挖出「三指木乃伊」 專家驚揭：首見1特徵

秘魯專家12月7日在網上稱，他們再發現有3根手指的「外星木乃伊」，大小相當於「矮個子的成年人」，其中一具木乃伊有頭髮，這是前所未有的發現。今次發現「外星木乃伊」的地方是納斯卡（Nazca）荒漠，兩具木乃伊都有1,500年的歷史。

The case of Peru's mysterious 'alien mummies' deepens with the introduction of two new specimens, Paloma and Antonio, reportedly found in the Nazca desert



These mummies, similar to previous discoveries, possess three fingers and small slanted eyes, but are described as the size… pic.twitter.com/zSMMXYx3Tf — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) 2024年12月24日

秘魯醫學協會前主席維拉（David Ruiz Vela）在Youtube直播稱，他對名為Paloma和安東尼奧（Antonio）的不明生物進行分析後發現，安東尼奧胸部遭刺傷，而Paloma則有頭髮，「這是我們首次發現一具有銅色頭髮的木乃伊。」

根據《每日郵報》，研究人員認為，這些木乃伊是被藻類化的化石，同時還有一種「與當時的情況不符」的劇毒黏合劑，它有助於保存這些木乃伊。

秘魯2017年發現可疑的「神秘外星生物」。它的頭骨很長，手上只有3隻手指，令人不禁懷疑它是來自外太空的生物。俄羅斯研究員抽取組織化驗後，發現木乃伊很可能只是另類人種。

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文章授權轉載自《香港01》