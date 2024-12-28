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又發現外星人？祕魯挖出「三指木乃伊」 專家驚揭：首見1特徵

香港01／ 撰文／洪怡霖
秘魯專家12月7日在網上稱，他們再發現有3根手指的「外星木乃伊」，大小相當於「矮個子的成年人」，其中一具木乃伊有頭髮，這是前所未有的發現。外星人示意圖。圖／ingimage
秘魯專家12月7日在網上稱，他們再發現有3根手指的「外星木乃伊」，大小相當於「矮個子的成年人」，其中一具木乃伊有頭髮，這是前所未有的發現。外星人示意圖。圖／ingimage

秘魯專家12月7日在網上稱，他們再發現有3根手指的「外星木乃伊」，大小相當於「矮個子的成年人」，其中一具木乃伊有頭髮，這是前所未有的發現。今次發現「外星木乃伊」的地方是納斯卡（Nazca）荒漠，兩具木乃伊都有1,500年的歷史。

秘魯醫學協會前主席維拉（David Ruiz Vela）在Youtube直播稱，他對名為Paloma和安東尼奧（Antonio）的不明生物進行分析後發現，安東尼奧胸部遭刺傷，而Paloma則有頭髮，「這是我們首次發現一具有銅色頭髮的木乃伊。」

根據《每日郵報》，研究人員認為，這些木乃伊是被藻類化的化石，同時還有一種「與當時的情況不符」的劇毒黏合劑，它有助於保存這些木乃伊。

秘魯2017年發現可疑的「神秘外星生物」。它的頭骨很長，手上只有3隻手指，令人不禁懷疑它是來自外太空的生物。俄羅斯研究員抽取組織化驗後，發現木乃伊很可能只是另類人種。

延伸閱讀：

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深圳灣驚現地球唯一藍血生物 存活過億年被譽「活化石」

文章授權轉載自《香港01》

木乃伊 秘魯

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