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墨西哥東部重大交通事故 巴士撞卡車「車頭全毀」至少8死27傷

中央社／ 科柴科爾科斯27日綜合外電報導
墨西哥當局指出，一輛載客巴士今天凌晨在國內東部撞上一輛卡車，造成至少8人喪命、27人受傷。巴士示意圖／ingimage
墨西哥當局指出，一輛載客巴士今天凌晨在國內東部撞上一輛卡車，造成至少8人喪命、27人受傷。巴士示意圖／ingimage

墨西哥當局指出，一輛載客巴士今天凌晨在國內東部撞上一輛卡車，造成至少8人喪命、27人受傷。

法新社報導，當地檢察官辦公室表示，這起重大交通事故發生於墨西哥東部韋拉克魯斯州（Veracruz）一條公路上。

檢方聲明寫道：「截至目前為止，據報已經有8人死亡，死者分別是3名男子、4位女子和1名未成年人，還有27名傷者正在車禍現場附近的醫院接受治療。」

關於這起交通事故的肇事原因，法醫專家及警方正調查中。

死亡車禍在墨西哥相當常見，通常是因為車速過快、車況不佳或疲勞駕駛所致。

交通事故 墨西哥 死亡 車禍

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