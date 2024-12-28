濃煙猛竄…日本大阪工廠爆炸釀3傷 急派17輛消防車灌救

日本大阪府門真市一處工廠今天發生爆炸，造成3人受傷送醫，消防單位共出動17輛消防車灌救，警消人員正在調查詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，今天下午4時左右，路人通報消防單位在門真市一處工廠附近聽到爆炸聲響。消防單位表示，發生爆炸的是門真市殿島町的「丸山塗裝工業」工廠，受傷3人已被送醫治療。

NHK出動直升機前往現場拍攝，可以看到工廠屋頂部分破損，並冒出陣陣白煙。

讀賣新聞報導，消防單位獲報後共出動17輛消防車前往灌救。事發地距京阪門真市站約1公里，是一處店家與工廠林立的地區。