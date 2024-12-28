快訊

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

濃煙猛竄…日本大阪工廠爆炸釀3傷 急派17輛消防車灌救

中央社／ 東京28日綜合外電報導
日本大阪府門真市一處工廠今天發生爆炸，造成3人受傷送醫，火災示意圖。圖與本案無關。示意圖／ingimage
日本大阪府門真市一處工廠今天發生爆炸，造成3人受傷送醫，火災示意圖。圖與本案無關。示意圖／ingimage

日本大阪府門真市一處工廠今天發生爆炸，造成3人受傷送醫，消防單位共出動17輛消防車灌救，警消人員正在調查詳細狀況。

日本放送協會（NHK）報導，今天下午4時左右，路人通報消防單位在門真市一處工廠附近聽到爆炸聲響。消防單位表示，發生爆炸的是門真市殿島町的「丸山塗裝工業」工廠，受傷3人已被送醫治療。

NHK出動直升機前往現場拍攝，可以看到工廠屋頂部分破損，並冒出陣陣白煙。

讀賣新聞報導，消防單位獲報後共出動17輛消防車前往灌救。事發地距京阪門真市站約1公里，是一處店家與工廠林立的地區。

大阪 日本 爆炸

延伸閱讀

日本新年假期上路 機場車站湧現出國返鄉人潮

修復緊張關係？Stellantis投資20億歐元於義大利工廠產製新車

承包商涉嫌奴隸勞工 巴西已停止向比亞迪發放臨時工作簽證

海外廠布局最先達陣…台積熊本一廠 火速量產

相關新聞

注定孤老終身？最新研究揭「3關鍵特質」 容易單身一輩子

你注定孤老終身嗎？德國布萊梅大學最新研究顯示，3個關鍵人格特質決定一個人是否會單身到老，分別是不太外向、不太盡責和不太樂...

小心誤食！日超商LAWSON冰塊出包 混入「玻璃碎片」急回收上千袋

日本連鎖便利商店LAWSON於26日深夜公告，因為在生產過程中可能有玻璃碎片混入，宣布召回超過1300包在東京都、埼玉縣...

做愛心反被罵？台灣人1文化在日本是大忌 日網紅：一定破口大罵

台灣人喜愛出國旅遊，日本、南韓等鄰近國家更是觀光首選，不過各地風俗民情不同，有些在台灣習以為常的文化或行為，到了國外也有可能變成當地大忌。定居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」日前便特地發文提醒，許多台灣民眾有餵食流浪動物的習慣，不管市區還是郊外都經常能看到餵食痕跡，然而此舉在日本卻被視為「自私、不負責任」的大忌，「一定被周圍的日本人破口大罵」。

華醫肯定「人臉」演算法 AI掃描臉部預測壽命比醫生更準

麻州布萊根婦女醫院(Brigham and Women's Hospital)華裔癌症醫生麥雷蒙(Raymond Mak...

墨西哥東部重大交通事故 巴士撞卡車「車頭全毀」至少8死27傷

墨西哥當局指出，一輛載客巴士今天凌晨在國內東部撞上一輛卡車，造成至少8人喪命、27人受傷

濃煙猛竄…日本大阪工廠爆炸釀3傷 急派17輛消防車灌救

日本大阪府門真市一處工廠今天發生爆炸，造成3人受傷送醫，消防單位共出動17輛消防車灌救，警消人員正在調查詳細狀況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。