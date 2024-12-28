做愛心反被罵？台灣人1文化在日本是大忌 日網紅：一定破口大罵

台灣人喜愛出國旅遊，日本、南韓等鄰近國家更是觀光首選，不過各地風俗民情不同，有些在台灣習以為常的文化或行為，到了國外也有可能變成當地大忌。定居台灣的日籍網紅「日本人的歐吉桑」日前便特地發文提醒，許多台灣民眾有餵食流浪動物的習慣，不管市區還是郊外都經常能看到餵食痕跡，然而此舉在日本卻被視為「自私、不負責任」的大忌，「一定被周圍的日本人破口大罵」。

根據「日本人的歐吉桑」臉書粉專發文，日本社會非常不接受餵食流浪動物的文化，路邊經常能看到呼籲「絕對不要餵食動物」的海報，包含流浪狗、流浪貓咪、鳥類等，不僅沒有與流浪動物共生的觀念，有些神社甚至會將其視為「害獸」。反觀台灣路邊無論都市還是鄉下，四處都能見到民眾基於愛心餵食流浪貓狗的痕跡，但如果在日本做出同樣的餵食行為，卻會被認為是「不負責任（太自私）」。

「日本人的歐吉桑」進一步解釋，日本人並非有意對動物冷漠，不餵食的理由是為了不讓流浪動物定居，牠們若發現只要坐在某處就有東西吃，可能就會開始定居在店家門口，糞便排泄物影響到生意的話，動物會被抓進保健所或動物愛護中心等機構，「牠們的人生不一定會幸福，日本法律會保護流浪貓咪，但是流浪狗不一樣，狗被抓到之後幸福未來的可能性更小」。

因此，「日本人的歐吉桑」提醒，在是否餵食流浪動物的文化想法上，日本跟台灣非常不同，為了避免台灣人在日本觀光時發生糾紛，「如果在日本馬路上看到流浪動物，請您想起來這篇文章」。