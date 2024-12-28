前美軍飛行員涉培訓大陸軍事人員 將從澳洲引渡回美嚇壞家人
（德國之聲中文網）現年55歲的丹尼爾·杜甘（Daniel Duggan）是一名澳洲歸化公民。2022年10月，他剛從中國返回，就在澳洲聯邦警察在新南威爾士州的一個鄉村小鎮逮捕。自2014年起他一直住在中國。
杜甘的律師在法庭上辯稱，沒有證據表明他訓練的中國飛行員是軍人，而且在被控犯罪時，他已不再是美國公民。律師稱，杜甘於2016年在美國駐北京大使館放棄了美國國籍，並在一份證書上追溯到2012年。
德雷福斯表示，他已決定將杜甘引渡到美國接受起訴。此前新南威爾士州一名地方法官於5月裁定杜甘可以被引渡。
德雷福斯在一份聲明中說：「杜甘先生獲得了機會陳述為什麼不應將他引渡到美國。我在做出決定時，考慮了所有的資訊。」
杜甘在澳洲有六個孩子。自被捕以來他一直被關押在獄中。
杜甘的妻子薩芙琳（Saffrine）在一份聲明中說，杜甘的家人收到政府的一封信，信中說杜甘將於12月30日至2月17日之間被引渡，杜甘的家人對這一決定「感到震驚」。
她在聲明中說：「丹的家人和律師現在正在考慮其法律選擇，包括要求政府提供決定的具體理由。」
聲明說，這些指控圍繞南非的一所飛行學校展開，杜甘12年前曾在該學校兼職擔任飛行教練。
「丹堅稱自己無罪，並否認對他提出的指控，這些指控在澳洲並不被視為犯罪」，聲明中寫道。
被控指導中國軍事飛行員在航母降落
哥倫比亞特區法院公布的起訴書顯示，杜甘面臨四項指控。起訴書稱，杜甘在2009年至2012年間往返於澳洲、美國、中國和南非之間，當時他與一名中國公民簽訂了合同，為一家中國國有公司提供服務，包括評估中國軍事飛行員學員以及指導他們在航空母艦上降落。
美國有關部門在從中國黑客蘇斌（音譯）手中繳獲的電子設備中發現了與杜甘的通訊往來。杜甘的律師此前表示，杜甘認識的蘇斌只是中國國有航空公司中航工業的職業中介。
被定罪的黑客蘇斌被列為美國起訴書中杜甘案的七名同謀之一。杜甘的律師辯稱，黑客案件與此無關。
2022年杜甘被捕的同一周，英國警告數十名前軍事飛行員停止為中國工作，否則將面臨起訴。
澳洲也在調查另一名在南非飛行學校工作的飛行員。作為對兩起案件的回應，澳洲加強了法律，禁止前國防人員訓練「某些外國軍隊」。
（路透社）
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