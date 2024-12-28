日本福島外海清晨規模5.1地震 3座核電廠無異常
日本福島縣外海今天清晨發生推估規模5.1地震，宮城縣及福島縣都被觀測到最大震度4級搖晃，但沒有海嘯威脅，當地3座核電廠未發生異常。
日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳觀測，這起地震發生在清晨4時10分左右，震源位於福島縣外海、深度約40公里，推估規模5.1。
最大震度4級出現在宮城縣石卷市與福島縣大熊町；震度3級出現在宮城縣名取市、角田市等地，及福島縣磐城市、田村市等地。
原子力規制廳表示，位於福島縣的東京電力公司福島第一核電廠、福島第二核電廠，及位於宮城縣的東北電力公司女川核電廠，都沒有因為地震搖晃發生任何異常，核電廠周邊輻射值也沒有出現變化。
至於發生最大震度4級的石卷市及大熊町，也沒有接獲任何災情通報。
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