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小心誤食！日超商LAWSON冰塊出包 混入「玻璃碎片」急回收上千袋

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
日本超商LAWSON冰塊出包。取自NHK
日本超商LAWSON冰塊出包。取自NHK

日本連鎖便利商店LAWSON於26日深夜公告，因為在生產過程中可能有玻璃碎片混入，宣布召回超過1300包在東京都、埼玉縣及山梨縣部分門市販售的袋裝冰塊

NHK報導，根據LAWSON說明，此次回收的範圍為25日凌晨0點至26日下午4點之間，在東京都、埼玉縣及山梨縣128家門市銷售的1320包「1.1公斤Lawson冰塊」產品．受影響的商品包裝上印有生產序號，分別是+NRRE DL2111、+NRRE DL2112、+NRRE DL2121及+NRRE DL2122。

LAWSON表示，負責冰塊製造的工廠於25日通知，生產線上的殺菌燈玻璃燈罩疑似出現破裂情況，因此在製造過程中可能誤混入玻璃碎片，所以相關分店立即將相關商品全面下架。

LAWSON目前已將所有相關商品從架上撤回，截至目前，尚無接獲任何與此事件相關的健康問題投訴，並呼籲顧客勿食用該產品，並可攜帶商品至任一門市辦理退貨退款。

LAWSON 京都 冰塊

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