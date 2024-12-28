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AI毀滅人類的可能性增至20%！AI教父曝驚人時間點

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
有「AI教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞．辛頓。法新社
有「AI教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞．辛頓。法新社

有「AI教父」之稱的英裔加拿大電腦科學家傑佛瑞．辛頓（Geoffrey Hinton）提高了人工智慧在未來30年消滅人類的可能，並警告該技術的變革速度比預期更快。

衛報報導，今年拿下諾貝爾物理學獎的辛頓表示，人工智慧有「10%到20%」的可能性，在未來30年內導致人類滅絕。

肯頓曾表示，AI在未來30年導致人類滅絕的可能性為10%。

辛頓最近接受bbc廣播四台節目訪問時，被問及是否改變人工智慧潛在災難及其發生的機率時，他直言「沒有，有10%到20%的機率。」

當被節目主持人問及「可能性是否增加」時，辛頓表示，「如果有的話，你看，我們以前從未遇到比我們更聰明的事物。」

他繼續說，「你知道有多少案例是更聰明的東西被一個不太聰明的東西所控制？案例很少。只有母親嬰兒。進化花了很多功夫讓嬰兒控制母親，但這大概是我所知道的唯一例子。」

辛頓表示，與強大的AI系統智慧相比，人類就像幼兒一樣。「我喜歡這樣想：想像一下你自己和一個3歲小孩。我們將成為3歲小孩。」

辛頓說，人工智慧大多數專家都認為，也許在未來20年內，將開發出比人類更聰明的人工智慧，但這是一個很可怕的想法，稱發展速度非常快，比他預期更快，並呼籲政府加強對該技術的監管。

嬰兒 小孩 母親

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