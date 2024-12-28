承包商涉嫌奴隸勞工 巴西已停止向比亞迪發放臨時工作簽證

路透社獨家報導，巴西已停止向比亞迪發放臨時工作簽證，巴西外交部周五表示，先前有指控稱，這家中國電動車生產商旗下工廠的部分工人是人口販運的受害者。巴西司法部周五在另一份聲明中表示，如果檢察官在比亞迪工廠發現的違規行為得到證實，將吊銷向中國工人發放的居留許可。

幾天前，巴西勞工部門表示，他們在東北部巴伊亞州的比亞迪工廠建築工地發現了 163 名中國工人，這些工人被非正式地帶到巴西，生活條件「像奴隸一樣」。這些工人受僱於承包商錦江集團，該集團否認有任何不當行為。

隨後，巴西當局也稱這些工人是人口販賣的受害者。據巴西外交部稱，這些工人是持臨時工作簽證進入巴西的。

比亞迪投資6.2億美元建立巴伊亞工業園區。報導稱，該工廠已成為中國在南美國家影響力不斷增強的象徵，也是兩國關係更密切的典範。而巴西是比亞迪最大的海外市場，2024 年前 11 個月，比亞迪在中國境外銷售的汽車中，近五分之一銷往巴西。但比亞迪沒有立即就巴西停放臨時工作證的決定作出回應。

這家中國電動車製造商表示，計劃明年初在巴西開始生產，初始年產量為 15 萬輛汽車。

據知情人士透露，巴西司法部已於12月20日向外交部發出暫停發放比亞迪臨時簽證的請求，即勞動部門公佈調查結果的三天前。消息人士補充說，該命令隨後被轉發給巴西駐北京大使館。

在比亞迪發言人週四轉發的社群媒體貼文中，錦江集團否認了巴西當局對巴伊亞工廠工作條件的指控。承包商表示，將工人描述為「奴隸」是不準確的，並且存在翻譯誤解。

報導稱，周四，巴西勞工檢察官辦公室在與兩家公司的代表會面後發表聲明稱，比亞迪和錦江集團已同意為這 163 名工人提供協助並安置在酒店，直至達成終止合約的協議。